Обвиняемый в растлении девочки через мессенджер заключен под стражу в Москве

Фото: СК РФ

Останкинский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому в растлении малолетней через мессенджер меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. 61-летний мужчина будет находиться за решеткой до 23 октября, сообщили в столичном управлении Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, в августе подозреваемый вступил через мессенджер в переписку с девочкой, которая еще не достигла 12-летнего возраста. Он познакомился с ней во дворе одного из жилых домов, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Войдя в доверие и воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, он вел с ней переписки «интимного характера», после чего просил девочку присылать интимные фото. Спустя некоторое время ребенок рассказал о происходящем родителям, которые обратились к сотрудникам органов правопорядка.

В начале прошлой недели сотрудники полиции в столице задержали 67-летнего пенсионера, который растлил восьмилетнюю, пятилетнюю и четырехлетнюю внучек. Уточняется, что в период с 2011 по 2012 год педофил совратил двух девочек, а в 2022 году повторил преступление с третьей внучкой.