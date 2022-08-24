Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Обвиняемый в растлении девочки через мессенджер заключен под стражу в Москве

Егор Провоторов
Происшествия
Обвиняемый в растлении девочки через мессенджер заключен под стражу в Москве
Фото: СК РФ

Останкинский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому в растлении малолетней через мессенджер меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. 61-летний мужчина будет находиться за решеткой до 23 октября, сообщили в столичном управлении Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, в августе подозреваемый вступил через мессенджер в переписку с девочкой, которая еще не достигла 12-летнего возраста. Он познакомился с ней во дворе одного из жилых домов, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Войдя в доверие и воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, он вел с ней переписки «интимного характера», после чего просил девочку присылать интимные фото. Спустя некоторое время ребенок рассказал о происходящем родителям, которые обратились к сотрудникам органов правопорядка.

В начале прошлой недели сотрудники полиции в столице задержали 67-летнего пенсионера, который растлил восьмилетнюю, пятилетнюю и четырехлетнюю внучек. Уточняется, что в период с 2011 по 2012 год педофил совратил двух девочек, а в 2022 году повторил преступление с третьей внучкой.

педофилия Следственный комитет мессенджеры и чаты Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Клетка для бесноватых

Никита Миронов
Никита Миронов

Террористы Зеленского

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Виталий Третьяков
Виталий Третьяков

Освободили, дали право выбора, присоединили

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Страна–террорист ответит за все

Наталья Артюхина
Наталья Артюхина

Космическое настроение

Все мнения
О проекте