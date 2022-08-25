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Жаркий день без осадков пообещали москвичам и гостям столицы 25 августа

Егор Провоторов

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Жаркий день без осадков пообещали москвичам и гостям столицы 25 августа
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В предстоящий четверг, 25 августа, в столичном регионе будет сохраняться влияние антициклона. При переменной облачности существенных осадков на территории Москвы и Подмосковья не ожидается.

Воздух в столице и Московской области прогреется до 32 градусов выше нуля. Ветер будет дуть юго-восточный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 30 процентов, пишет портал «Метеоновости».

— Характер погоды в столичном регионе изменится мало: будет жарко и сухо. Высокие температуры, высокий фон атмосферного давления и выраженный дефицит кислорода в воздухе продолжают формировать погодную гипоксию, — поделились специалисты портала.

Накануне стало известно, что в период с 24 по 29 августа в столичном регионе ожидается аномальная жара с температурой воздуха, превышающей норму на семь и выше градусов. В ведомстве порекомендовали москвичам сохранять внимательность и осторожность, находясь на открытом солнце.

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