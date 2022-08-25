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Welt: Киеву пора принять горькую правду о ситуации с территориями Украины

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Welt: Киеву пора принять горькую правду о ситуации с территориями Украины
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Украинскому руководству следует принять «горькую правду» о потере территорий Донбасса и бесперспективности попыток контрнаступления на Херсон. Такое мнение выразил обозреватель немецкой газеты Welt Кристоф Шильц в четверг, 25 августа.

— Украина вот-вот потеряет Донбасс на востоке. Большая часть юга уже в руках России. Сейчас нет никаких признаков того, что ситуация может измениться в обозримом будущем, — написал он.

Автор материала добавил, что на данный момент дела у Киева идут не в лучшую сторону. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже не способны противостоять российским военным. В связи с этим объявленное контрнаступление на район Херсона не поможет сохранить выход к Черному морю. Кроме того, предстоящей зимой ожидаются проблемы с продовольствием и энергоснабжением на фоне антироссийских санкций, передает РИА Новости.

До этого один из украинских военнослужащих заявил, что командование ВСУ не будет наступать на Херсон. По его мнению, украинская армия в настоящее время даже не обсуждает подобную возможность. Военнослужащий пояснил, что руководители понимают, что российская армия превосходит украинскую по всем параметрам.

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