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«Рынок вернется на круги своя»: что будет с ценами на бензин в России осенью

Араз Салехов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
«Рынок вернется на круги своя»: что будет с ценами на бензин в России осенью
Фото: pixabay.com

В августе в России произошло небольшое увеличение стоимости бензина. В первую очередь это происходит из-за роста оптовых цен в июле, который привел к снижению маржи АЗС. «Вечерняя Москва» в беседе с экспертами решила выяснить, что будет с ценами на бензин этой осенью.

Президент Независимого топливного союза, генеральный директор ОАО «Национальная топливная сеть» Павел Баженов назвал маловероятным снижение стоимости бензина этой осенью.

— Цены на бензин осенью, скорее всего, не упадут. По итогам года однозначно будет рост, однако он будет ниже темпов инфляции. Три месяца была очень благоприятная оптовая конъюнктура, в силу известных событий заправки накопили, в какой-то степени компенсировали убытки предыдущих периодов. Но сейчас все возвращается на круги своя. За 1,5 месяца маржинальность на АЗС сократилась практически вдвое в силу роста оптовых цен, — пояснил он.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша, в свою очередь, заверяет, что рост цен не имеет веского значения, поскольку держится на минимальном уровне.

— В России бензин по сути не дорожает, разница мизерная, в несколько копеек, — заявил специалист.

Кроме того, Баженов рассказал, что продолжение роста маржинальности АЗС маловероятно.

— Вряд ли рост продолжится. Скорее всего, осенью будет откат вниз, но не в глобальных значениях. Рынок вернется на круги своя. Бизнес остается маржинальным, о критической ситуации говорить не приходится, но, тем не менее, ситуация такая, что сейчас заправки работают на минимальных нормах рентабельности. В связи с этим пошел рост розничных цен, но этот рост пошел в рамках допустимых значений, — отметил эксперт.

Также специалист обозначил причины, по которым произошла ситуация, связанная со снижением маржинальности заправок.

— Оптовые цены пошли вверх в силу определенных причин. В частности, из-за корректировки демпфера, высокого спроса, объемы в определенной степени распределяются. Помимо этого, производители сокращают объемы переработки, — заявил он.

При этом собеседник «ВМ» уточнил, что на сложившуюся ситуацию повлияла и внешняя конъюнктура.

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