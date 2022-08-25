Первый в этом году дом по реновации в Зеленограде поставили на кадастровый учет

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Россия, Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, 1936 Карта всех событий

Управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учет многоквартирный дом в Зеленоградском административном округе (ЗелАО), построенный в рамках реализации программы реновации. Об этом в четверг, 25 августа, сообщил руководитель ведомства Игорь Майданов.

— Новостройка в районе Крюково стала первым в этом году домом, поставленным на кадастровый учет в Зеленограде, а также третьим в районе Крюково с начала реализации программы реновации. Ранее столичным Росреестром на Георгиевском проспекте были оформлены корпуса 1934 и 1935. Также был учтен дом на Солнечной аллее, корпус 934, в Старом Крюкове, — отметил он.

Новостройку возвели по адресу: Георгиевский проспект, корпус 1936. Здание имеет три секции, а его общая площадь превышает 23 тысячи квадратных метров. Дом включает 240 квартир, среди которых 51 однокомнатная, 157 двухкомнатных и 32 трехкомнатных.

В общей сложности, с начала программы реновации в ЗелАО на кадастровый учет поставили четыре многоэтажки суммарной площадью более 63 тысяч квадратных метров.

До этого сообщалось, что наибольшее число переданных под заселение новостроек по программе реновации расположилось в районах Кузьминки, Люблино, Северное Измайлово, Бескудниковский, Проспект Вернадского и Царицыно.