Первый в этом году дом по реновации в Зеленограде поставили на кадастровый учет
Управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учет многоквартирный дом в Зеленоградском административном округе (ЗелАО), построенный в рамках реализации программы реновации. Об этом в четверг, 25 августа, сообщил руководитель ведомства Игорь Майданов.
— Новостройка в районе Крюково стала первым в этом году домом, поставленным на кадастровый учет в Зеленограде, а также третьим в районе Крюково с начала реализации программы реновации. Ранее столичным Росреестром на Георгиевском проспекте были оформлены корпуса 1934 и 1935. Также был учтен дом на Солнечной аллее, корпус 934, в Старом Крюкове, — отметил он.
Новостройку возвели по адресу: Георгиевский проспект, корпус 1936. Здание имеет три секции, а его общая площадь превышает 23 тысячи квадратных метров. Дом включает 240 квартир, среди которых 51 однокомнатная, 157 двухкомнатных и 32 трехкомнатных.
В общей сложности, с начала программы реновации в ЗелАО на кадастровый учет поставили четыре многоэтажки суммарной площадью более 63 тысяч квадратных метров.
До этого сообщалось, что наибольшее число переданных под заселение новостроек по программе реновации расположилось в районах Кузьминки, Люблино, Северное Измайлово, Бескудниковский, Проспект Вернадского и Царицыно.