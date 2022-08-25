Прием заявок на лучшее оформление фасадов зданий ко Дню города стартовал в Москве

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В столице открылся прием заявок на лучшее праздничное и тематическое оформление объектов торговли и услуг, посвященное празднованию Дня города. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 25 августа.

Принять участие могут магазины, торговые центры, кафе, рестораны и предприятия сферы бытовых услуг. Отправить заявку необходимо до 9 сентября включительно. Само голосование за лучшее оформление пройдет на базе проекта «Активный гражданин».

Отмечается, что призовой фонд составит 50 миллионов рублей. Лидеры конкурса получат по пять миллионов рублей. Приз за второе место составит три миллиона. Занявшие третью строчку получат по два миллиона рублей. Итоги будут объявлены 29 сентября на портале «Активный гражданин», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице начался прием заявок на участие в конкурсе грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций «Москва — добрый город». Прием заявок продлится до 30 сентября, победителей огласят 1 декабря.