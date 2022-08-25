Собянин: Москва выделила 19 вертолетов и самолетов для борьбы с пожарами в Рязанской области

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Столица продолжает оказывать поддержку в борьбе с природными пожарами в Рязанской области. Всего правительство города направило почти 2,5 тысячи единиц техники. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сегодня собрана группировка, достаточно приличная, я думаю, такой группировки вообще не было за последнее время: работает 19 вертолетов и самолетов, десятки бульдозеров, около двух с половиной тысяч единиц техники и так далее, 1 сказал он.

Глава города добавил, что ситуация с пожарами в Рязанской области остается тяжелой. По его словам, главной причиной этому стали неблагоприятные погодные условия. Они способствуют распространению пожаров, что усложняет работу специалистов. Площадь возгораний составляет порядка 12 тысяч гектар, отметил Собянин в эфире телеканала «ТВЦ».

Накануне Сергей Собянин принял участие в совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов России. Основные заявления главы города — в материале «Вечерней Москвы».