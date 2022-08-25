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Народный календарь. Как 26 августа привлечь благополучие на ближайшие месяцы

Лала Манушакян
Общество
Народный календарь. Как 26 августа привлечь благополучие на ближайшие месяцы
Фото: shutterstock

26 августа Православная церковь почитает память Максима Исповедника – христианского монаха, философа и богослова, известного своей борьбой против ересей. Еще в этот день почитается память Тихона Задонского (1724-1783) — епископа Русской церкви, богослова, крупнейшего религиозного просветителя XVIII века.

Главными традициями этого дня являлись генеральная уборка и очистка двора от мусора. Народ наводил порядок, проветривал погреб, а также готовил запасы на зиму. Это обещало благополучие на ближайшие месяцы. В этот день сено старались заговорить от сглаза и темных сил. Хозяйки развешивали по углам хранилищ несколько пучков чертополоха и полыни. Зачастую полынь поджигали, а дым использовали для окуривания всего помещения. Если растение оставалось, то выбрасывать его запрещается, в противном случае темные силы вернутся в жилище. В конце ритуала по углам нужно рассыпать соль.

По народным приметам 26 августа нельзя:

— кричать, ругаться, конфликтовать и ссориться.

— повышать голос на взрослых и детей.

Приметы погоды:

Если над лесом парной туман пошел, будет много грибов.

Ветры тихо дуют — к теплой и сухой погоде. Если же бурей проносятся, то весь сентябрь дождливым будет.

Сова всю ночь ухает — к перемене погоды.

Сено сыреет на сеновале — к дождю.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как 26 августа привлечь благополучие на ближайшие месяцы

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