Диетолог Королева рассказала, какие заболевания вызывают снижение аппетита

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Снижение аппетита может быть вызвано сытостью организма и упадком сил, а в некоторых случаях и онкологией. Об этом рассказала диетолог Маргарита Королева.

Она отметила, что в случае снижения аппетита на протяжении длительного времени стоит пройти дополнительные обследования.

— Смотреть состояние желудочно-кишечного тракта, желудочный сок, состояние всех секретов желудочно-кишечного тракта, состояние слизистой и проводить онкопоиск у человека. Отсутствие аппетита может быть связано с онкологическим заболеванием, — отметила она в комментарии НСН.

Она добавила, что аппетит может пропадать временно, на фоне вирусных и бактериальных инфекций.

Эксперт пояснила, что нужно обязательно определить причину, что угнетает секреторную активность желудочно-кишечного тракта, почему плохо работают центры, формирующие состояние голода.

Ранее диетолог Нурия Дианова сообщила, что проблемы с аппетитом могут возникать, если человек находится в состоянии стресса, или при наличии проблем с щитовидкой, передает RT.

Отсутствие аппетита может являться и одним из симптомов рака мочевого пузыря. По словам врача-онколога, уролога Ахмеда Элдефрави, стоит пройти дополнительное обследование при появлении болей в пояснице и учащении мочеиспускания.