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Спасатели рассказали жителям Подмосковья, как защитить лес в пожароопасный период

Ирина Игнатенко
Общество
Спасатели рассказали жителям Подмосковья, как защитить лес в пожароопасный период
Фото: Unsplash

Спасатели рассказали, как жители Московской области могут защитить природу в пожароопасный период.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов отметил, что самой большой помощью от жителей будет отказ от посещения лесов в этот период времени.

— Лес сейчас сухой и любая искра может стать причиной возгорания. Непотушенная сигарета и брошенный окурок или же костер могут воспламенить высушенную подстилку, и огонь очень быстро распространится на большие площади, — отметил он в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также стоит провести разъяснительные работы со своими знакомыми и близкими, предостеречь дачников, чтобы не сжигали траву и отходы.

Если человек стал свидетелем возгорания, то нужно срочно сообщить о пожаре по телефону горячей линии лесной охраны.

Ранее сотрудники комитета лесного хозяйства Подмосковья сообщили, что на пути лесного пожара в Рязанской области есть естественные преграды, река Пра, дорога Р-132 «Золотое кольцо», сеть озер. Разговора о переходе огня на территорию Московской области не идет, передает РИАМО.

Накануне Сергей Собянин принял участие в совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов России. Основные заявления главы города — в материале «Вечерней Москвы».

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