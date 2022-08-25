Сitigroup объявила о поэтапном прекращении деятельности в России

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Один из крупнейших международных финансовых конгломератов Сitigroup объявил о поэтапном сворачивании розничного бизнеса и сотрудничества с малыми и средними предприятиями в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании в четверг, 25 августа.

— Очевидно, что из-за осложняющих процесс факторов решение о сворачивании российского розничного бизнеса и бизнеса по работе с малыми и средними предприятиями является самым разумным. В ходе процесса мы будем поддерживать наших сотрудников, клиентов и партнеров, которых затронет данное решение, — сказала глава подразделения «Активы, подлежащие продаже, и непрофильные активы» в Citi Тити Коул.

Процесс сворачивания начнется в этом квартале и затронет 15 отделений конгломерата. Уточняется, что в них работают примерно 2300 сотрудников.

Российский рынок — это огромный экономический плацдарм для бизнеса, поэтому ушедшим из РФ зарубежным брендам придется вернуться. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» озвучил председатель московского отделения Ассоциации молодых предпринимателей России Илья Тимошин.