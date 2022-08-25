Ребенка спасли из запертой квартиры в Южном Бутове
Спасатели Московского авиацентра вскрыли дверь в квартиру, в которой ребенок перестал выходить на связь. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы в четверг, 25 августа.
Сотрудники приехали в Южное Бутово по вызову матери 11-летнего ребенка, который заперся в квартире и не выходил на связь. Спасатели вскрыли дверь и зашли в квартиру.
Оказалось, что ребенок просто спал после тяжелой тренировки.
Другого ребенка спасли полицейские на Лужнецком метромосту 22 августа.