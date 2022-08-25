Депутат МГД Орлов: Развитие транспортного каркаса Москвы ведется с учетом экологических требований

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Развитие транспортного каркаса города ведется с учетом актуальных экологических требований. Об этом в четверг, 25 августа, заявил депутат Мосгордумы, вице-спикер столичного парламента Степан Орлов.

— Развитие экологического сознания, внедрение «зеленых» стандартов устанавливают особые требования к транспортной системе. Необходимо не простое снижение автомобилизации — и, следовательно, выбросов, но и соблюдение всех актуальных строгих экологических нормативов, — сказал парламентарий.

Он привел в пример работу, нацеленную на уменьшение уровня шума в городе. Так, в Москве внедряются меры, которые оказывают существенное влияние на его снижение.

Парламентарий добавил, что в столице ведется работа по обновлению вагонного парка, укладке новых рельс и шпал, а также усовершенствованию стыковочных швов, чтобы сделать проезд по ним тише. Орлов отметил, что благодаря этим мерам уровень шума от трамваев снизился на 20 процентов.

Для снижения уровня шума рядом с автомагистралями, шоссе и широкими улицами устанавливаются защитные экраны. С этой же целью обновляют технику, работающую на городских улицах, также меняются пути и покрытия.

Кроме того, понятие экологичной экономики включает в себя весь комплекс, в том числе технологических и финансовых решений, для того чтобы городская жизнь строилась по «зеленому» стандарту. Это вопрос здоровья горожан как в текущий момент, так и в перспективе на долгие годы, цитирует Орлова агентство городских новостей «Москва».

22 августа депутат Московской городской думы Олег Артемьев заявил, что внедрение электрогрузовиков в систему перевозок благотворно скажется на качестве воздуха в Москве и поможет защитить экологию города.

Он добавил, что грузовики на электротяге обладают безусловными преимуществами, которые особенно важны в условиях мегаполиса. Так, электрогрузовики сейчас внедряют как в России, так и в странах Европы и в США.