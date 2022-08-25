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Строительство двух корпусов по реновации началось на юго-востоке Москвы

Елена Самойлова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Строительство двух корпусов по реновации началось на юго-востоке Москвы
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Новохохловская улица, 15с2 Карта всех событий

Два жилых корпуса по программе реновации начали строить в Нижегородском районе, ввести в эксплуатацию объекты планируется в 2024 году. Об этом в четверг, 25 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

— В настоящее время на площадке ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году, — сказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Новый дом, состоящий из двух отдельных монолитных корпусов, рассчитан на 550 квартир. Из них 194 однокомнатные, 294 двухкомнатные, и 62 трехкомнатные.

При этом девять квартир оборудуют для маломобильных жильцов — коридоры в них будут шире, также там установят специальную сантехнику. Первый этаж здания будет нежилым, он предназначен для магазинов, кафе, салонов красоты, спортивных клубов, кружков и секций для детей.

В вестибюле появятся колясочная, комната для консьержа, кладовая и зона с почтовыми ящиками. Во дворе будут обустроены две детские площадки, спортивное пространство и зона тихого отдыха, отмечается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

До этого Москомархитектура согласовала проект по возведению жилого дома в рамках программы реновации в районе Котловка.

Строительство Рафик Загрутдинов Нижегородский район
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