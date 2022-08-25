Собянин поздравил с юбилеем народную артистку России Терехову

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с юбилеем народную артистку России Маргариту Терехову. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города в четверг, 25 августа.

— Великолепная актриса, вы покорили публику замечательными работами в театре и кино. Блистательно сыгранные вами роли являются вершиной актерского мастерства. В основе вашего успеха — огромный талант, яркая индивидуальность и беззаветное служение искусству, которое делает нашу жизнь богаче, ярче и добрее, — написал глава города.

Терехова родилась 25 августа 1942 года в городе Туринске Свердловской области. В 1961 году она переехала в Москву, где поступила в Школу-студию Юрия Завадского при Театре имени Моссовета.

Через три года, как уточняется, стала актрисой театра. Терехова играла роли в таких постановках, как «Цезарь и Клеопатра», «Глазами клоуна» и «Петербургские сновидения».

В кино актриса дебютировала в 1965 году в фильме «Здравствуй, это я!». В качестве режиссера Терехова поставила в театре спектакль «Когда пройдет пять лет», отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

20 августа Собянин поздравил народного артиста РСФСР Андрея Кончаловского с 85-летием. Глава города отметил, что работы режиссера отличаются высоким профессионализмом и ярким художественным вкусом.