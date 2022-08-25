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Посвященная народам Камчатки фотовыставка пройдет в Москве в сентябре

Елена Самойлова
Город
Посвященная народам Камчатки фотовыставка пройдет в Москве в сентябре
Фото: shutterstock
Россия, Москва, Рождественский бульвар Карта всех событий

В рамках просветительского проекта Фонда Николая Расторгуева «Малые народы большой страны. Традиции, язык, фольклор» пройдет фотовыставка, посвященная коренным народам Камчатки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы в четверг, 25 августа.

Мероприятие пройдет с 2 по 18 сентября на Рождественском бульваре. Там будут представлены работы, рассказывающие о малочисленных народах региона: алеутах, коряках, чукчах, ительменах и эвенах.

Гости смогут увидеть на фотографиях красоту природы Камчатского края, а также ознакомиться с богатой и необычной культурой коренного населения — традициями, обрядами, праздниками и бытом. Фотопроекту предшествовала этнологическая экспедиция, которая была проведена осенью 2021 года и продлилась 52 дня.

Отмечается, что собранные материалы послужили основой для создания не только фотопроекта, но также цикла познавательных радиопередач и документального фильма «Малые народы большой страны. Камчатский край».

До этого сообщалось о проведении мастер-класса по архитектурной фотографии в Музее русского импрессионизма 25 августа.

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