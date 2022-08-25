Врач Кондрахин объяснил, какой душ лучше принимать в жару

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Контрастный душ в жаркую погоду будет хорошим вариантом для тех, у кого нет серьезных проблем со здоровьем. В противном случае не стоит обливаться слишком холодной водой. Такими рекомендациями в беседе с «Вечерней Москвой» поделился кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

— Контрастный душ хорош только для тех, кто может его переносить, для них это было бы хорошо. Резкий контрастный душ, если человек разгоряченный, может даже спровоцировать ухудшение самочувствия. Хроническим больным с заболеваниями почек, дыхательных органов, сердечно-сосудистой системы лучше отказаться и от холодного, и от контрастного душа, — отметил медик.

Для людей с хроническими заболеваниями есть более безопасные способы охладиться: например, можно опустить ноги и руки в воду, положить на лоб холодную повязку, обтереть водой шею и затылок. Также можно положить влажную холодную салфетку в область печени, но важно делать все осторожно, чтобы не простудиться, рекомендовал Кондрахин.

Люди, привычные к холоду, в жару могут обливаться холодной водой, заметил собеседник «ВМ».

— Если человек моржует, то ему можно и холодную воду. Хотя у нас в кранах течет вода с температурой 10–15 градусов, она не такая уж и холодная. Здесь вопрос стоит так: обливаться в комфортном состоянии для организма, но ни в коем случае не злоупотреблять сильно холодной водой, потому что возможен выброс адреналина и повышение артериального давления. Разгоряченный организм резко подвергается отрицательной температуре, это будет очень стрессовая ситуация. Лучше выбрать баланс между сильно холодной водой и горячей, — порекомендовал специалист.

Температура на несколько градусов ниже температуры воздуха вполне комфортна для человека: в жару это будет около 28–30 градусов, отметил собеседник «ВМ». Охлаждающей является температура 25 градусов, уточнил Кондрахин.

При этом принимать душ лучше через некоторое время после прихода домой, уверен врач.

— Первое, что нужно сделать, — отдохнуть, придя с улицы. Чтобы сердце пришло в норму (в жару оно работает чаще, разгоняет кровь по всему организму), ему нужно отдохнуть, расслабиться. В доме температура ниже, особенно если окна зашторены. После этого можно потихоньку включать воду и медленно настраивать ее. Это надо делать аккуратно, медленно, до момента комфорта. Терпеть дискомфорт не надо, минимальная температура для человека неподготовленного должна быть 25–28 градусов. Когда вы резко опускаете температуру, организм не готов, он может отреагировать как будто что-то произошло. Если резко налить холодную воду на голову, можно получить нарушение мозгового кровообращения, спровоцировать мигрень, — заключил медик.

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