Производитель насосов Grundfos объявил об уходе из России и Белоруссии

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Датский производитель насосного оборудования Grundfos прекращает свою деятельность в России и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе компании в четверг, 25 августа.

— Поскольку нет никаких признаков того, что ситуация изменится, и в соответствии со своими ценностями компания Grundfos приняла решение полностью закрыть свой бизнес в России и Белоруссии, — говорится в сообщении.

Также в релизе указано, что компания присутствует на местном рынке уже 23 года, но с начала марта была вынуждена приостановить деятельность в России и Белоруссии. Кроме того, с того момента Grundfos начала сокращать персонал и приступила к урегулированию отношений с клиентами, поставщиками и другими партнерами.

Потери от закрытия бизнеса компании в двух странах оцениваются в 851 миллион датских крон. Данная сумма эквивалентна 113,6 миллиона долларов, передает РИА Новости.

Российский рынок — это огромный экономический плацдарм для бизнеса, поэтому ушедшим из РФ зарубежным брендам придется вернуться. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» озвучил председатель московского отделения Ассоциации молодых предпринимателей России Илья Тимошин.