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Суд назначил Евгению Ройзману запрет определенных действий

Степан Жирнов
Происшествия
Суд назначил Евгению Ройзману запрет определенных действий
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Суд назначил бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману запрет определенных действий. Информация об этом появилась в четверг, 25 августа.

Запрет определенных действий — это смягченная версия домашнего ареста. Подсудимый не обязан носить электронный браслет, а также по решению суда может или не может посещать определенные места.

В случае с Ройзманом суд запретил ему пользоваться интернетом, а также выходить из дома и общаться с людьми, сообщает Telegram-канал «Baza».

О том, что МВД будет просить суд избрать именно такую меру пресечения, стало известно в четверг утром, 25 августа.

Ройзмана задержали по подозрению в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

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