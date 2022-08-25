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Открытие акции «Ночь кино» в Москве пройдет в кинотеатре «Художественный»

Георгий Соланович
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Открытие акции «Ночь кино» в Москве пройдет в кинотеатре «Художественный»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Арбатская площадь, 14с1 Карта всех событий

Открытие акции «Ночь кино» в Москве состоится в 16:00 27 августа в кинотеатре «Художественный». Об этом сообщила генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая в четверг, 25 августа.

— «Ночь кино» для нас настоящий праздник, и мы рады, что второй год подряд мы можем проводить акцию так широко. Мы подготовили большой киноконцерт, который состоится 27 августа в кинотеатре «Художественный», который будет посвящен юбилею (95-летию режиссера — прим. «ВМ») Эльдара Рязанова, — сказала она.

Ретроспективы режиссера будут показаны и на других площадках, добавила она. Всего, как уточняется, акция пройдет более чем на 120 площадках.

В рамках мероприятия в кинотеатрах, библиотеках, культурных центрах и парках покажут не только российские, но и иностранные картины и документальные фильмы. Всего запланировано более 300 мероприятий, передает ТАСС.

Музей Победы присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», в рамках которой кинотеатр «Поклонка» покажет документальные, художественные, а также анимационные фильмы.

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