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«Лучше досконального обыска»: эксперты оценили предложение о биометрии на экзаменах в вузах

Араз Салехов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Лучше досконального обыска»: эксперты оценили предложение о биометрии на экзаменах в вузах
Фото: Вечерняя Москва

Минцифры выступило с предложением о постоянном использовании биометрии на экзаменах в вузах. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами важность введения подобной системы.

Глава Всероссийского фонда образования, академик Международной академии наук педагогического образования Сергей Комков рассказал о том, где данная система появилась впервые. Кроме того, собеседник «ВМ» заявил, что биометрия студентов намного лучше досконального обыска учащихся во время Единого государственного экзамена (ЕГЭ)

— Данная система существует уже в ряде европейских и американских вузов, это не новая система. Сама биометрия изначально появилась в университетах Юго-Восточной Азии. Нет ничего в этом сверхъестественного и страшного. Я думаю, что сканирование лица на экзамене — нормальное явление. Главное, чтобы не было полноценных обысков. К примеру, такое часто случается на ЕГЭ. Считаю, что это влияет на психику школьников. Таких вещей надо избегать, — разъяснил он.

Член Общественного совета при Министерстве просвещения РФ Арслан Хасавов в свою очередь уверен, что такое нововведение стоит ввести, поскольку оно упростит взаимоотношения между преподавателем и студентом.

— Во-первых, данная система даст возможность подтверждения личности студентов при сдаче экзаменов. Мы понимаем, что в последнее время есть тенденция к переводу части образовательного процесса в онлайн-форматы, в том числе в контексте коронавирусной пандемии. Данная технология ЕБС (Единая биометрическая система — прим. «ВМ») позволит определить и установить личность студента, а также проконтролировать сдачу экзамена, — отметил он.

Говоря о биопрокторинге — новой цифровой технологии для дистанционной сдачи экзаменов — специалист уверяет в его надежности. По его словам, у студентов не будет возможности списать на экзамене.

— На мой взгляд, сервис биопрокторинга не позволит списать студентам на экзаменах, поскольку сама система уже настроена на подобное. Данная система упростит взаимоотношения преподавателя и студентов. К примеру, такое часто можно встретить на заочной форме обучения, когда преподаватели и учащиеся не видели друг друга вплоть до экзамена. Биопрокторинг позволят конкретно и объективно устанавливать личность студента. От это выиграют все — студенты, готовые учиться, а также преподаватели. Это позволит увеличить количество толковых выпускников вузов в России, — сказал Хасавов.

Однако Комков считает, что подобную систему стоит вводить аккуратно, не нарушая личных границ учащихся.

— Здесь палка о двух концах, всему должен быть определенный предел. Надо понимать, до каких пределов надо применять данную систему. Считаю, что такое можно применять на вступительных экзаменах, однако с процессом обучения систему биометрии связывать не стоит. Такого нет нигде, ни в Европе, ни в Юго-Восточной Азии. Подобное можно назвать уже тотальной слежкой за студентом во время обучения, — заявил он.

При этом эксперт отметил важность создания рабочей обстановки между преподавателями и учащимися. По его словам, они должны работать на доверии.

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