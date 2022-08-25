Житель столицы четыре года продавал несуществующие товары в интернете

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Житель столицы четыре года обманывал людей, продавая несуществующие товары в интернете. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области в четверг, 25 августа.

По словам собеседника «ВМ», 29-летний подозреваемый работал по преступной схеме с апреля 2018 по декабрь 2021 года, находясь на территории Москвы. Используя интернет-сервисы, злоумышленник размещал фиктивные объявления о продаже игрового оборудования, бытовой техники, цветов и прочих товаров по заниженной цене.

«Продавец» рассказывал все о товаре потенциальной жертве и даже предоставлял поддельные документы. Перед завершением сделки злоумышленник требовал полную предоплату товара. После получения денег он переставал выходить на связь.

В результате махинаций злоумышленник смог «заработать» больше четырех миллионов рублей. От его действий пострадали 35 граждан со всей страны: жители Краснодарского, Приморского, Ставропольского, Пермского краев, а также Иркутской, Московской, Ленинградской и Липецкой и прочих областей.

Злоумышленник задержан. В ходе расследования следователи установили, что деньги приходили на кредитные карты москвича, оформленные на подставных лиц.

В ближайшее время дело, возбужденное по статье «Мошенничество», передадут в иркутский суд для рассмотрения по существу.

Других мошенников задержали в Москве 25 августа. Злоумышленники представились высокопоставленными чиновниками и пытались продать потерпевшему должность в правительстве.