Ключ шифрования для теста системы онлайн-голосования разделили в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Разделение ключа расшифрования результатов тестирования дистанционного электронного голосования (ДЭГ) перед муниципальными выборами состоялось в Мосгоризбиркоме.

— Сегодня ключ расшифрования будет делиться на три части, мы уже заранее обговорили, выбрали так называемых хранителей ключей. Это Владимир Петрович Попов, который будет представлять Московскую городскую избирательную комиссию, это Вадим Юрьевич Ковалев — председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами и Николай Борисович Геращенко, член Мосгоризбиркома, — сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Сборка ключа будет произведена после окончания тестирования ДЭГ. Тогда, как уточняется, и начнется процесс подсчета голосов.

Тестирование электронного голосования пройдет 26 августа с 08:00 до 17:00. Москвичам необходимо будет ответить на вопрос: «Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?», передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что более половины избирателей на предстоящих муниципальных выборах в Москве выразили готовность отдать голос онлайн. Среди респондентов от 30 до 44 лет таких 37 процентов, в возрасте от 45 до 59 лет — 32 процента.