Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СК завершил расследование по делу об изнасиловании девушки в Москве

Георгий Соланович
Происшествия
СК завершил расследование по делу об изнасиловании девушки в Москве
Фото: СК
Россия, Москва, проспект 60-летия Октября Карта всех событий

СК завершил расследование уголовного дела по изнасилованию девушки на юго-западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова в четверг, 25 августа.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в короткие сроки направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу, — сказала правоохранитель.

Она уточнила, что инцидент произошел ночью 1 июля. Двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме на проспекте 60-летия Октября, изнасиловали девушку 2002 года рождения.

При этом с одним из злоумышленников пострадавшая была знакома лично. По версии следствия, мужчина обманом доставил девушку в квартиру.

Вскоре злоумышленников задержали — ими оказались граждане в возрасте 17 и 37 лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».

Еще одного преступника арестовали в столице за изнасилование и побои 19 августа. Инцидент случился вечером 10 августа на улице Новотетерки около гаражей рядом с Большим Перовским прудом, в районе Новогиреево.

изнасилование Следственный комитет Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Анастасия Бусыгина
Анастасия Бусыгина

Неравнодушное отношение

Все мнения
О проекте