СК завершил расследование по делу об изнасиловании девушки в Москве

Фото: СК

Россия, Москва, проспект 60-летия Октября Карта всех событий

СК завершил расследование уголовного дела по изнасилованию девушки на юго-западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова в четверг, 25 августа.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в короткие сроки направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу, — сказала правоохранитель.

Она уточнила, что инцидент произошел ночью 1 июля. Двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме на проспекте 60-летия Октября, изнасиловали девушку 2002 года рождения.

При этом с одним из злоумышленников пострадавшая была знакома лично. По версии следствия, мужчина обманом доставил девушку в квартиру.

Вскоре злоумышленников задержали — ими оказались граждане в возрасте 17 и 37 лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».

Еще одного преступника арестовали в столице за изнасилование и побои 19 августа. Инцидент случился вечером 10 августа на улице Новотетерки около гаражей рядом с Большим Перовским прудом, в районе Новогиреево.