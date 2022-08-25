Спектакль о знаменитом педагоге Корчаке представили в Музее Победы

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Театральная студия «Группа юных дарований» представила в Музее Победы спектакль «Небесный кораблик», посвященный педагогу, писателю, врачу и гуманисту Янушу Корчаку, который погиб в годы Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 25 августа.

— Эта постановка о великом человеке. Имя Януша Корчака ассоциируется с самопожертвованием, героизмом, мученичеством и огромной любовью к детям, — говорится в сообщении.

Корчак, как уточняется, родился в 1878 году в Польше. Он работал врачом, основал «Дом сирот», а также написал множество книг по педагогике.

Когда к власти в Польше пришли нацисты, он вместе со своими воспитанниками оказался в Варшавском гетто. Ему несколько раз предлагали спастись, однако он отправился в газовую камеру вместе с детьми.

До этого сообщалось, что волонтерский проект для людей всех возрастов «Культурные люди» стартовал в Музее Победы. Он создан для вовлечения граждан в волонтерскую деятельность по участию в музейных мероприятиях. Каждый желающий сможет присоединиться к добровольческой работе с помощью платформы ЕИС «Добровольцы России».