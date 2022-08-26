Эксперт объяснил, как избежать кражи личной информации при утере смартфона

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Если утерянный смартфон не был защищен паролем или биометрией, нашедший его человек может получить доступ практически к любой информации на нем. Чтобы избежать проблем, важно заранее подготовиться к гипотетической потере устройства. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Собеседник «ВМ» отметил, что при надежной защите утерянный смартфон не позволит нашедшему человеку получить доступ к информации.

— Если смартфон имеет биометрию, то, скорее всего, ни к какой информации человек доступ не получит. На SIM-карте PIN-код зачастую не установлен, могут только воспользоваться SIM-картой. Если человек биометрию или пароль не установил или установил легко подбираемый пароль, то могут получить доступ ко всему, что внутри, украсть деньги, потому что люди, которые ставят простые PIN-коды в телефоне, и на банковские приложения тоже ставят их, — объяснил эксперт.

По мнению Муртазина, при настройке нового телефона необходимо потратить пять минут и установить на нем биометрию — распознавание лица или датчик отпечатка пальца. Биометрия является надежным способом защиты, так как ее кража будет неоправданно дорогой для мошенников, подчеркнул специалист.

Кроме того, желательно установить приложение, помогающее обнаружить утерянный гаджет, посоветовал эксперт.

— Нужно установить сервис по поиску телефона. Это позволит не только его найти, но также удаленно заблокировать и стереть всю информацию. Когда телефон онлайн и его по GPS видят чужие устройства, они могут с ним коммуницировать, дальше могут его заблокировать или, например, заставить пищать — это уже вы выбираете, — пояснил Муртазин.

Как отметил аналитик, пароли самого телефона и банковских приложений не должны совпадать. При этом они должны быть достаточно сложными, чтобы их нельзя было угадать.

Если смартфон найдет добросовестный человек, он может вернуть гаджет владельцу, заметил эксперт.

— Владельцам нужно выставить экстренные номера, чтобы по ним могли позвонить. Как правило, есть соответствующий раздел в настройках, куда нужно ввести номера телефонов. Их можно активировать при заблокированном аппарате, в том числе, и отправить СМС. Если вы нашли смартфон, то можете позвонить по экстренному номеру (если он есть) и сообщить о находке. Если там есть SIM-карта — вынуть ее и позвонить со своего номера, — посоветовал Муртазин.

Оставлять телефон себе нельзя, так как им не получится воспользоваться, а незаконное присвоение чужого имущества повлечет за собой проблемы с законом, резюмировал специалист.