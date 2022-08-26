Владислав Овчинский: В Москве разработали полностью отечественные полимеры для автокомпонентов и электротехники

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Столичное научно-производственное предприятие (НПП) «Полипластик» разработало полностью отечественные полимерные материалы для выпуска автокомпонентов и электротехники. Новшество компании поможет российскому автопрому повысить степень локализации продукции и заместит ушедшие с рынка иностранные аналоги. Об этом сообщил в пятницу, 26 августа, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

— Московские производители активно разрабатывают новые технологические решения в самых разных отраслях промышленности. Так, один из них создал полностью отечественные полимерные материалы на основе поликарбонатов для изготовления деталей интерьера, экстерьера и подкапотного пространства автомобиля. Ранее такие изделия практически не производились в России, а ввозились из-за рубежа. Разработка поможет отечественному автопрому в достижении технологического суверенитета, минимизирует риски, связанные со сбоем или отсутствием поставок материалов из-за границы, а также повысит степень локализации продукции, — сказал Владислав Овчинский.

Разработанные полимерные материалы полностью соответствуют техническим требованиям автопрома. В современном легковом автомобиле порядка 150 килограммов пластмасс, из них производят не только привычные всем детали интерьера, бамперы или решетки радиаторов. Также из полимеров изготавливают части топливных баков, детали подушек безопасности и другие высокотехнологичные компоненты, рассказал Овчинский.

— Расположенный в Москве научно-технический центр предприятия продолжает активную работу по созданию серии инновационных полимерных материалов не только для автопрома, но и для других отраслей российской промышленности: строительной, производства электро- и бытовой техники. Компания разрабатывает материалы как под узкие требования конкретной отрасли, так и общетехнического назначения: например, трудногорючая полимерная композиция на основе поликарбоната является альтернативой сразу пяти зарубежным материалам, а ударопрочная – тринадцати, — добавил генеральный директор НПП «Полипластик» Александр Павлов.

Компетенции российских специалистов сегодня позволяют работать над высокотехнологичными материалами и создавать полимерные компаунды с использованием нанотехнологий, способные заменить любые зарубежные изделия на российские аналоги, отметил он.