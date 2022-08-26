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Москва вошла в число городов, где россияне осенью чаще всего бронируют отели

Георгий Соланович
Общество
Москва вошла в число городов, где россияне осенью чаще всего бронируют отели
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Жители России осенью чаще всего бронируют отели в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Калининграде, Казани, Анапе, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Махачкале и Владивостоке. Об этом сообщили аналитики сервиса Туту Отели.

Согласно исследованию, средняя цена за отдых в гостинице в России составляет 3115 рублей за сутки, средняя продолжительность брони — две-три ночи.

В турсервисе добавили, что 36 процентов всех заказов на осень приходится на трехзвездочные гостиницы, 11 процентов — на четырехзвездочные, 10 процентов — на двухзвездочные. Отели высшей категории выбирают только около одного процента путешественников. Столько же — гостиницы с одной звездой. При этом почти 40 процентов броней приходится на объекты размещения без звезд.

Среди зарубежных городов наибольшим спросом пользуются Минск, Стамбул и Гагра. Средняя цена за ночь за рубежом — 5533 рубля, передает РИА Новости.

Длительный бархатный сезон прогнозируется в России осенью, так как вода в морях и заливах прогрелась до высокой температуры. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», куда лучше всего поехать в этот период и сколько будут стоить туры.

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