Астролог подготовила гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь

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Профессиональный астролог и астропсихолог Тиана Атлас рассказала, что ждать от первого осеннего месяца представителям всех знаков зодиака.

Так, Овнам она рекомендовала заняться в сентябре собственным здоровьем и больше времени уделять отдыху, так как последнее время они очень напряженно работали. В конце месяца наступит хороший период для планирования новых рабочих проектов или окончания текущих.

Для Тельцов начало осени обещает быть более чем благоприятным. Это относится к любым вопросам, но особенно к финансовым и успехах на любовном фронте. Со стороны может казаться, что такое везение возможно лишь после применения магических сил.

Близнецов звезды предупреждают о серьезных финансовых тратах в сентябре. Существует риск появления проблем от каких-то беспокойных женщин. Представителям этого знака лучше на время ограничить общение с женским полом. В вопросах карьеры они могут как взлететь по лестнице, так и разругаться с руководством.

У Раков сентябрь окажется благополучным. Их ждет успех в любовных и финансовых вопросах. Любые начатые дела в этот период обречены на положительный исход.

Для Львов первый месяц осени располагает к занятиям бизнесом или начала страстного романа. Независимо от выбора, результат их все равно порадует.

Девам месяц подарит прекрасную возможность преуспеть как в любви, так и в финансах. В целом для них дела будут складываться стабильно положительно.

Весы окажутся под влиянием полнолуния 10 сентября. Удачное время для смены работы. Не стоит упускать эту возможность тем, кто давно задумывался об изменениях в карьере. При это непосредственно трудоустраиваться лучше всего в начале октября.

Скорпионы также обречены в сентябре на успех в любви и финансах. Любое начинание станет удачным наперекор всем завистникам.

Стрельцам предстоят в сентябре крупные траты, не все из которых принесут радость. Им нужно постараться не уйти в мину, а также не вступать в конфликты с семьей и близкими.

Козерогам удача будет благоволить в любви и финансах. Какие бы дела вам не пришлось решать в этом направлении, за их успех можно не волноваться.

У Водолеев в сентябре станет активной тема доходов. Возможно появление нового источника доходов, повышение зарплаты или сокращение расходов. Не исключен даже выигрыш в лотерею.

В первый осенний месяц Рыбы будут наслаждаться социальной активностью и общением с противоположным полом. У них будет очень хорошо складываться ситуация во многих делах, главное не забывать ставить на первое место собственные желания, а не чужие, передает Пятый канал.

Как правильно встретить осень, чтобы привлечь удачу, кого ждут глобальные перемены в жизни уже в сентябре, а кому стоит пересмотреть свои взгляды на жизнь, — подробный гороскоп на осень для всех знаков зодиака для «Вечерней Москвы» составила шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.