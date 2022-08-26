Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлили до 4 сентября

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Режим ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 4 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации в пятницу, 26 августа.

— Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 сентября 2022 года, — говорится в сообщении.

Ограничение касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

При этом остальные аэропорты России работают в штатном режиме, сообщается на сайте Росавиации.

До этого сообщалось, что Россия и Иран подписали соглашение о сотрудничестве в сфере авиации. Согласно нему, Исламская Республика будет экспортировать в Россию детали и оборудование для самолетов, а также предоставит российским воздушным судам услуги своих ремонтных центров.

О том, как это поможет отечественной авиаотрасли, «Вечерней Москве» рассказал главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.