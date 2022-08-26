Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлили до 4 сентября

Георгий Соланович
Общество
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлили до 4 сентября
Фото: Unsplash

Режим ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 4 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации в пятницу, 26 августа.

— Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 сентября 2022 года, — говорится в сообщении.

Ограничение касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

При этом остальные аэропорты России работают в штатном режиме, сообщается на сайте Росавиации.

До этого сообщалось, что Россия и Иран подписали соглашение о сотрудничестве в сфере авиации. Согласно нему, Исламская Республика будет экспортировать в Россию детали и оборудование для самолетов, а также предоставит российским воздушным судам услуги своих ремонтных центров.

О том, как это поможет отечественной авиаотрасли, «Вечерней Москве» рассказал главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

Россия Авиация Ограничения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Анастасия Бусыгина
Анастасия Бусыгина

Неравнодушное отношение

Все мнения
О проекте