«Приезжаете, а брони нет»: как не стать жертвой мошенников при покупке горящего тура

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Покупка горящих туров — актуальная тема для летнего периода, люди пытаются найти лучший вариант для поездки, однако во время такого поиска можно стать жертвой мошенников. Гендиректор одной из крупных российских туркомпаний Алексан Мкртчян в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал об одном из способов туристического мошенничества.

— Горящие туры в этом году можно назвать большим счастьем, поскольку туров с перевозкой катастрофически мало. Если говорить о наземных турах, то бывают спецпредложения. Для их изучения надо следить за рассылками, туристическими группами и Telegram-каналами по данной тематике. Как правило, мошенничества не стоит ожидать в тех группах, где есть немалое количество подписчиков. При этом мошенничество чаще всего проявляется на левых, фиктивных сайтах, когда вы бронируете номер в гостинице, приезжаете, а на вашу фамилию брони нет. Поэтому советую позвонить в отель, узнать их настоящий сайт и забронировать оттуда, — разъяснил он.

При этом эксперт уверяет, что бронирование через туристические агентства является настоящим гарантом качества для хорошего отдыха.

Также эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил резкое повышение цен на туры в Турцию. По его словам, оно обусловлено закрытием большинства аэропортов на российских курортах, увеличением стоимости авиабилетов и индивидуальным курсом доллара у туроператоров.