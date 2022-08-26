Врачи рассказали о пользе петрушки для костей

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Многие люди добавляют петрушку в супы и салаты, хотя даже не догадываются о целебных свойствах этого растения. О полезности этого вида зелени рассказали медицинские эксперты.

Данный продукт содержит большое количество питательных веществ, в числе которых витамины A, C и E, а также флавоноиды. Благодаря этому петрушка сокращает воспалительные процессы в организме. Употребление зелени снижает риск развития серьезных заболеваний, среди которых рак, атеросклероз, болезнь Альцгеймера, передает Nation news.

Также растение положительно влияет на состояние костей за счет витамина K, который помогает сделать скелет более крепким и стойким к переломам. Также петрушка полезна для пищеварения и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, эту зелень стоит включить в рацион для улучшения зрения.

Врач-кинезиолог, заведующий отделением прикладной кинезиологии Григорий Крутов объяснил, что нужно включить в свой рацион для лучшей работы легких.