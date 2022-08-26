Почему Гаага решила временно не исполнять санкции против РФ

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Муниципалитет голландского города Гааги планирует добиться временного исключения из санкционных списков, утвержденных Евросоюзом в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Подобное решение стоит связывать с тем, что европейцам невыгодно терять своего главного поставщика нефтегазовой продукции. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Дмитрий Журавлев.

— Гаага, говоря о невыполнении санкции, имеет в виду закупку нефти и газа в первую очередь. Те санкции, которые сильно бьют по ним самим. Однако общие санкции будут продолжаться. В этой ситуации каждый хочет, чтобы никто не покупал российскую нефть или газ, но при этом поток природных ресурсов из России не прекращался бы. Западные страны продолжают арестовывать счета россиян, не пускать граждан на свою территорию. В этой части они рады только выполнять санкционные решения. Но есть санкции, которые бьют по ним. Вот они и считают: «Хорошо бы не выполнять их в моей стране. Все пусть их выполняют, но только не мы», — разъяснил он.

При этом эксперт считает, что Россия в меньшей степени захочет проводить ответные меры, поскольку антироссийские санкции продолжаются довольно долгий период.

— Я не думаю, что от России стоит ожидать каких-то резких шагов, ведь санкции не вчера начались. Последние пакеты санкций принципиально ситуацию не меняют, они лишь добавляют давления. Еще одна гирька, еще один грузик, но суть сама не меняется. Поэтому мы просто живем в условиях санкций, это наш ответ. Нам говорят, что у нас ничего не будет, а Россия создает новый продукт, занимаясь импортозамещением предыдущих продуктов. Наше производство — есть наш ответ. Также Россия сокращает экспорт за рубеж, однако это происходит из-за санкций западных стран, — отметил специалист.

Журавлев также добавил, что сомневается в том, что западные страны смогут когда-либо наладить экономические и дипломатические взаимоотношения с Россией на былом уровне.

Агентство Bloomberg сообщило, что Россия обратилась к нескольким странам Азии, предложив долгосрочные контракты на нефть со скидками до 30 процентов. Подобное решение можно посчитать выгодным и для РФ, и для азиатских стран, рассказал «Вечерней Москве» эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов.