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Ребенку отрубило ногу винтом катера во время катания на водных лыжах в Подмосковье

Георгий Соланович
Происшествия
Ребенку отрубило ногу винтом катера во время катания на водных лыжах в Подмосковье
Фото: Depositphotos

Ребенок потерял ступню в результате катания на водных лыжах на реке Оке в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в пятницу, 26 августа.

По данным ведомства, мать с сыном отдыхали на речке в компании друзей. В один момент пьяный знакомый матери предложил ребенку покататься на водных лыжах.

Мальчик во время катания не смог удержаться на лыжах и упал в воду, после чего катер с пьяным водителем на борту наехал на ребенка. Винтом пострадавшему отрубило ногу. Возбуждено уголовное дело, уточняется на сайте ведомства.

25 августа подросток лишился трех пальцев при ремонте питбайка в Щелковском районе Подмосковья. 14-летний мальчик отпросился у бабушки в гараж, но не уточнил, для чего именно. Родственница не придала этому значения, так как там же хранились велосипед с самокатом.

В гараже юноша пытался заняться ремонтом питбайка, но в процессе его рука попала под цепь и отрубила пальцы.

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