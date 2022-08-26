Эндокринолог перечислила неочевидные признаки диабета

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Стресс может приводить к повышению сахара в крови, отчего возрастает риск развития сахарного диабета. Кроме того, заболевание может протекать бессимптомно, а человек может не подозревать, что он болен. Об этом рассказала врач-эндокринолог Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Ширин Нуриева.

Она отметила, что стоит пройти дополнительное обследование, если наблюдается сухость во рту, постоянная жажда, учащенное мочеиспускание, запах ацетона изо рта, проблемы со сном, снижение остроты зрения, потеря массы тела.

— А если у вас кто-то из семьи болел диабетом и вы имеете наследственную предрасположенность, советую не ждать, а подстраховаться и обратиться к эндокринологу для более детального обследования и диагностики, — отметила она в комментарии Общественной службе новостей.

Повышение уровня сахара в крови человека является симптомом сахарного диабета. Распознать это опасное заболевание можно, если обратить внимание на необычные симптомы и своевременно обратиться к специалистам. Об этом сообщил врач-эндокринолог Анас Альфарадж.