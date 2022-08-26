«Ехать обязан»: Губерниев прокомментировал возможный переход Захаряна в «Челси»

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Известный футбольный инсайдер Джанлука Ди Марцио заявил, что лондонский футбольный клуб «Челси» сделал трансферное предложение московскому «Динамо» по российскому полузащитнику команды Арсену Захаряну. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что футболисту стоит уехать за рубеж для развития своей спортивной карьеры.

— Пусть Арсен едет. Не знаю, реальна ли эта возможность, но ехать обязан. Заиграет он или нет — сложный вопрос, тут 50/50. Но в любом случае желаю ему удачи, уезжать надо. Парень талантливый, — сказал он.

Кроме того, телеведущий высказался касательно возможной блокировки денежных средств со стороны английских банков в ходе трансфера футболиста.

— Риск того, что английские банки блокируют средства для трансфера Захаряна существует, но, я думаю, что будут рассмотрены разные варианты в этом вопросе, — подытожил Губерниев.

Также футбольный эксперт Михаил Борзыкин в материале «Вечерней Москвы» прокомментировал уход Леонида Федуна из «Спартака». По его словам, московскую команду теперь могут ожидать кардинальные изменения к лучшему.