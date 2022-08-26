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Андрей Бочкарев: Более 60 различных строений возвели на территории бывших промзон Москвы с начала года

Анастасия Колоскова
Город
Андрей Бочкарев: Более 60 различных строений возвели на территории бывших промзон Москвы с начала года
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

С начала текущего года на территории бывших промышленных зон Москвы было построено и введено в эксплуатацию 63 объекта, чья общая площадь превышает 2,5 миллиона квадратных метров. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С начала года в границах бывших промышленно-коммунальных зон введено в эксплуатацию 63 объекта, среди которых 36 жилых домов, четыре детских сада и школы, семь офисных и торговых центров, 13 складов и три производственных объекта, — рассказал он.

Заммэра отметил, что наибольшее число зданий построили в границах промзон № 27 «ЗИЛ», № 56 «Грайвороново», № 53 «Калошино», а также на территории бывшего Тушинского аэродрома.

— Общая площадь введенной недвижимости составляет 2,5 миллиона квадратных метров, в том числе 1,28 миллиона квадратных метров жилья, — добавил он.

Глава Строительного комплекса уточнил, что до конца года будут введены еще 27 объектов площадью 1,35 миллиона квадратных метров, в том числе около 320 тысяч квадратных метров жилья.

До этого сообщалось, что в ближайшие 10–15 лет в столице может быть дополнительно реорганизовано несколько тысяч гектаров неэффективно используемых территорий, в том числе в промзонах.

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