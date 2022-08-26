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Рафик Загрутдинов: Новостройку по реновации в Конькове сдадут в следующем году

Георгий Соланович
Город
Рафик Загрутдинов: Новостройку по реновации в Конькове сдадут в следующем году
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Введенского, вл5 Карта всех событий

Жилой дом по программе реновации на 418 квартир в столичном районе Коньково сдадут в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов в пятницу, 26 августа.

— В районе Коньково по адресу улица Введенского, владение 5, в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время в двух из шести секций завершены монолитные работы, ведется кладка внутренних и наружных стен. Еще в четырех секциях идет работа над устройством монолитных конструкций, — добавил Загрутдинов.

По его словам, в новостройке будет 418 квартир, большинство из них — двухкомнатные. В здании также оборудуют колясочную, помещения дежурного и хранения уборочного инвентаря, зону для почтовых ящиков и технические комнаты, а также установят лифты и сигнализацию. На первом этаже обустроят нежилые помещения.

Корпуса дома расположатся квадратом и образуют закрытое дворовое пространство, где разместят три детские площадки, зону для занятий спортом и место для тихого отдыха.

Рафик Загрутдинов: Новостройку по реновации в Конькове сдадут в следующем году Фото: Пресс-служба Департамента строительства Москвы

До этого сообщалось, что в поселении Михайлово-Ярцевском Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) Москвы в рамках первого этапа переселения по программе реновации снесли 13 старых жилых домов, новые квартиры получили 620 жителей.

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