Рафик Загрутдинов: Новостройку по реновации в Конькове сдадут в следующем году

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Введенского, вл5 Карта всех событий

Жилой дом по программе реновации на 418 квартир в столичном районе Коньково сдадут в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов в пятницу, 26 августа.

— В районе Коньково по адресу улица Введенского, владение 5, в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время в двух из шести секций завершены монолитные работы, ведется кладка внутренних и наружных стен. Еще в четырех секциях идет работа над устройством монолитных конструкций, — добавил Загрутдинов.

По его словам, в новостройке будет 418 квартир, большинство из них — двухкомнатные. В здании также оборудуют колясочную, помещения дежурного и хранения уборочного инвентаря, зону для почтовых ящиков и технические комнаты, а также установят лифты и сигнализацию. На первом этаже обустроят нежилые помещения.

Корпуса дома расположатся квадратом и образуют закрытое дворовое пространство, где разместят три детские площадки, зону для занятий спортом и место для тихого отдыха.

Фото: Пресс-служба Департамента строительства Москвы

До этого сообщалось, что в поселении Михайлово-Ярцевском Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) Москвы в рамках первого этапа переселения по программе реновации снесли 13 старых жилых домов, новые квартиры получили 620 жителей.