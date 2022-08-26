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Более 600 человек получили квартиры по реновации в Новой Москве

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 600 человек получили квартиры по реновации в Новой Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Михайлово-Ярцевское Карта всех событий

В поселении Михайлово-Ярцевском Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) Москвы в рамках первого этапа переселения по программе реновации снесли 13 старых жилых домов, новые квартиры получили 620 жителей. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин в пятницу, 26 августа.

— В снесенных домах проживали около 620 человек. Все они получили новые комфортные квартиры в современных новостройках по адресам поселок Шишкин Лес, дом 9, корпус 1, и дом 21, корпус 1, — заявил Левкин.

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что второй этап реализации программы реновации начнется в 2025 году и завершится в 2028 году. В поселении планируют расселить 14 старых жилых зданий. Всего в Михайлово-Ярцевском в программу реновации вошел 31 дом, где проживают более 3,5 тысячи жителей.

До этого сообщалось, что управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учет многоквартирный дом в Зеленоградском административном округе, построенный в рамках реализации программы реновации. Его общая площадь превышает 23 тысячи квадратных метров.

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