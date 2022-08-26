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«Не Украине с ним тягаться»: политолог оценил вероятность введения санкций против Папы Римского

Араз Салехов

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Эксклюзивы ВМ
Политика
«Не Украине с ним тягаться»: политолог оценил вероятность введения санкций против Папы Римского
Фото: Catholic Church (England and Wales) / CC BY-NC-SA 2.0

В материале Foreign Affairs говорится, что Папа Римский Франциск поддерживает мнение российской стороны об ответственности Североатлантического альянса (НАТО) за начало специальной операции РФ на Украине. Однако подобные заявления не стоит приравнивать к поддержке России, поскольку мнение понтифика меняется достаточно быстро. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Иван Мезюхо.

— Я бы не ориентировался на слова Папы Римского Франциска, поскольку он очень непоследователен в украинском кейсе. Сначала он выступает фактически чуть ли не на стороне Украины, общается с женами солдат полка «Азов»*. Теперь высказывает позиции, которые не очень близки украинским националистам. Вообще не исключаю того, что он будет еще долгое время корректировать свои слова. Куда дунет ветер, туда и последуют мысли Папы Римского Франциска. Я думаю, что понтифик в полной мере на тему украинского вопроса еще не высказывался, — разъяснил он.

При этом эксперт отрицает какое-либо введение санкции в отношении Папы Римского, однако Мезюхо считает, что западные и украинские политики могут в дальнейшем высказывать свое недовольство из-за позиции понтифика.

— Из-за его последних высказываний существует риск введения санкций в отношении него. Можно сделать вывод о том, что эта риторика не близка Западу или Украине. Неадекватная реакция внешнеполитического украинского государства — явное тому подтверждение. Эта реакция беспрецедентна, она хамовата, она бандеровская. Однако маловероятно, что санкции в действительности будут введены в отношении Ватикана или понтифика. Конечно, Папа Римский Франциск по власти несравним с Папой Римским Борджиа, но это в любом случае влиятельный политический деятель. И не Украине с ним тягаться, — подытожил политолог.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.

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