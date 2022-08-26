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Российский фонд попросил ЮНЕСКО помочь сохранить памятники советским воинам в Польше и Латвии

Ирина Игнатенко
Общество
Российский фонд попросил ЮНЕСКО помочь сохранить памятники советским воинам в Польше и Латвии
Фото: Pixabay

Директор российского Фонда защиты национального исторического наследия Иван Мельников направил в ЮНЕСКО обращение с просьбой помочь сохранить памятники советским воинам в Польше и Латвии.

В письме он указал, что в польском Бжеге сносят мемориальный комплекс, посвященный памяти воинам Советской армии, а монумент является объектом всемирного культурного наследия.

Он добавил, что в Риге уже снесли памятник советским воинам — освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков.

Мельников подчеркнул, что подобные действия — это исторически несправедливые решения, которые противоречат Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Он обратился с просьбой к ЮНЕСКО провести разбирательство по ситуациям в Риге и Бжеге, оказать содействие в сохранении оставшихся и восстановлении разрушенных мемориалов, передает «360».

Снос памятника Освободителям Риги начался 23 августа, передает «Царьград».

Посольство России направило в МИД Латвии ноту протеста из-за сноса памятника Освободителям Риги.

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