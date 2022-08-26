Четыре автомобиля столкнулись на ТТК. Видео

Фото: Пресс-служба дептранса столицы

Россия, Москва, Русаковская эстакада Карта всех событий

Четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе Русаковской эстакады. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На месте происшествия работают оперативные службы города.

Движение в сторону Рижской эстакады затруднено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Момент столкновения попал на видео.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба дептранса столицы

Еще одно ДТП произошло в пятницу утром на Варшавском шоссе. Столкнулись два автомобиля.