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Синоптик рассказала, какая погода ожидает жителей Подмосковья в начале осени

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик рассказала, какая погода ожидает жителей Подмосковья в начале осени
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Начиная со следующей недели характер погоды в Подмосковье будет меняться. Об этом рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

В ближайшие выходные погода останется жаркой, без существенных осадков. В юго-восточных районах Подмосковья сохранится напряженная обстановка, потому что и в субботу, и в воскресенье будет дуть юго-восточный ветер, который принесет в регион смог от лесных пожаров.

По словам синоптика, начиная со следующей недели характер погоды будет меняться. Она уточнила, что в последний день лета максимальная температура днем не превысит отметку 23–25 градусов. В первые числа сентября температура опустится еще ниже — до 15–16 градусов, передает «Радио 1».

Также возможны кратковременные осадки в виде дождей.

Характер погоды изменился и в Петербурге. 26 августа в регионе прохладная и дождливая погода. Как отмечают синоптики, Северная столица находится «в тылу циклона», передает издание «Невские новости».

В эти выходные столичный регион все еще будет находиться под влиянием стационарного антициклона, что гарантирует сохранение высоких температур. «Вечерняя Москва» узнала у синоптика о погоде в выходные и возможных осадках.

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