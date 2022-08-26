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Музей Победы подарит бесплатный вход учащимся в последний выходной день каникул

Лала Манушакян
Город
Музей Победы подарит бесплатный вход учащимся в последний выходной день каникул
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы 28 августа приглашает школьников и студентов бесплатно посетить главное здание учреждения, а также его филиал «Главные оружейные реликвии армии». Об этом сообщили в пресс-службе организации в пятницу, 26 августа.

— В последнее воскресенье летних каникул Музей Победы пригласил школьников и студентов бесплатно посетить главное здание и филиал на Поклонной горе — музей «Главные оружейные реликвии армии». 28 августа вход для них будет свободным, для этого необходимо в кассе предъявить соответствующее удостоверение, — передается в сообщении.

Так, юных гостей ждет бесплатный концерт, который начнется в 13:10, с участием танцевального коллектива и музыкальной студии. Кроме того, участники концерта споют патриотические песни о Родине и покажут кубанские, калмыкские и татарские танцы.

Также в 14:10 начнется музыкальная программа, которая посвящена 100-летию со дня рождения режиссера, заслуженного деятеля искусств, ветерана Исаака Магитона. Помимо этого, москвичи и гости столицы смогут побывать в диорамном комплексе, экспозиции «Подвиг Армии», а в рамках Московской международной акции кинотеатр «Поклонка» будет транслировать исторические и культовые киноленты, передает ведомство.

Известно, что Музей Победы присоединится к всероссийской акции «Ночь кино» 27 августа, в рамках которой кинотеатр «Поклонка» покажет документальные, художественные, а также анимационные фильмы.

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