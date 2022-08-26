«В моей жизни нет места для тебя»: Бузова обратилась к бывшему мужу

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Телеведущая и певица Ольга Бузова в своем блоге опубликовала официальное письмо бывшему мужу, футболисту Дмитрию Тарасову. Такие меры она предприняла в ответ на предложение о сотрудничестве, поступившее от экс-супруга.

— Обращение к бывшему мужу. Хочу сообщить, что твои проекты мне не нужны. Они мне не интересны, как и твоя жизнь. Мой график расписан на месяцы вперед. В моем графике, в моем сердце и в моей жизни нет места для тебя, — отметила певица.

В письме она также уточнила, что ее имя — это единственное, на чем держится интерес публики к Тарасову. При этом звезда в Telegram-канале посоветовала ему обратить внимание на семью и использовать ее в качестве популяризации себя в Сети.

Согласно письму, экс-муж изменял ей в браке и вел себя неподобающе. При этом адресованное письмо телеведущая закончила строчками Иосифа Бродского: «Прощай, позабудь и не обессудь. А письма сожги, как мост...».

До этого в СМИ распространились слухи, что Бузову связывают романтические отношения с банкиром Иваном Семеновым, у которого еще не завершился роман с Анной Калашниковой.