«Жест отчаяния»: политолог Светов оценил вероятность контрнаступления украинских войск на РФ

Фото: Минобороны РФ

Украина не обладает достаточными ресурсами для организации ответного наступления. Контрнаступление возможно как жест отчаяния, который повлечет за собой соответствующие действия со стороны России. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

По его словам, киевскому режиму нужно контрнаступление, однако пока его получается реализовать только на словах.

— Это вызывает главный вопрос: если ты готовишь контрнаступление, оно должно быть втайне от противника. Когда ты об этом болтаешь, значит, особо наступать не планируешь. Хотя можно предположить, что Киев, говоря о контрнаступлении под Херсоном, готовит контрнаступление под Донецком, но пока мы можем судить о том, что это контрнаступление на словах. Нужно же каким-то образом подбадривать население Украины и сторонников киевского режима утверждениями о переломе, победах и так далее. Надо объяснять спонсорам из США и Европы, для чего нужно оружие и деньги, которые потоком идут на Украину, — объяснил политолог.

Как отметил собеседник «ВМ», для реализации контрнаступления Киеву не хватает людей, готовых воевать. Даже вооружением, поставленным странами Запада, нередко управляют иностранные наемники. Большое количество украинцев рвется за границу, заметил эксперт.

Контрнаступление может состояться как «жест отчаяния», предположил специалист.

— Возьмем идейных вдохновителей Украины из Германии, где Гитлерюгенд был брошен на защиту Берлина как последний ресурс. А Япония, верный союзник Германии, посылала камикадзе, которые атаковали американские корабли. Так и здесь нельзя исключать, что найдутся такие люди. Одно из самоубийственных решений — обстрелы Запорожской АЭС. Можно ли в здравом уме обстреливать станцию, которая дает электричество на Украину, а авария на ней грозит катастрофой для всей страны? Между прочим, США заявляют, что не могут с точностью установить, кто обстреливает ЗАЭС. Когда над Донбассом сбили самолет, американцы тоже отказались предоставлять сведения об этом. Так что им четко известно, откуда идет стрельба, — отметил Светов.

Обстрелы российской территории привели к тому, что географические пределы специальной военной операции были расширены, заметил политолог. Чем более дальнобойное оружие будет получать от Запада украинская армия и чем активнее будут попытки контрнаступления, тем дальше от границы российская армия будет отодвигать украинские войска, заключил Светов.