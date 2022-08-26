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Останутся или уйдут: специалист рассказал о попытках H&M возобновить бизнес в России

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Останутся или уйдут: специалист рассказал о попытках H&M возобновить бизнес в России
Фото: shutterstock

Шведский бренд H&M, который ранее объявил об остановке своей деятельности на территории РФ, внес оплату за использование арендной площади в одном из торговых центров столицы. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, свидетельствует ли это решение о желании продолжить работу магазина в России и существует ли вероятность возвращения других крупных зарубежных брендов.

Как рассказал президент «Союза деловых людей» Илья Тимошин, решение о продлении срока использования аренды магазина говорит о том, что он продолжит работать на территории России.

— Бренды, которые пытаются разными способами продлить срок действия компании в нашей стране, скорее всего, находятся в поиске решения по его сохранению в РФ, — прокомментировал эксперт.

Тимошин объяснил также, что крупные компании, подобные H&M (например IKEA), которые сохраняют число рабочих мест и продолжают вносить средства за оплату арендных помещений, также находятся в поиске решения сохранить бизнес в России. Это связано с тем, что владельцы бизнесов имеют большой доход с потребителей нашей страны.

— В Европе и Америке уже сейчас обсуждается вероятность частичного снятия ограничений, потому что многие компании не хотят терять прибыли с потребителей из России, поэтому к концу года есть вероятность возобновления работы H&M, — заключил эксперт.

Также Тимошин пояснил, что существует несколько категорий компаний, которые уходят с российского рынка. Среди них те, кто полностью остановил деятельность. По словам специалиста, в этом случае, если компания крупная, ее может выкупить наше правительство для продолжения деятельности.

Если же право управления было передано, то в этом случае компании сохраняют прежние менеджмент и модель ведения бизнеса.

Есть также категория компаний, которые объявили об уходе, но на деле уходить не собираются. Собеседник «ВМ» пояснил, что те компании, которые приняли окончательное решение о сворачивании деятельности на территории РФ, либо продают свой бизнес, либо совершают ребрендинг.

Кроме того, специалист рассказал, с чем связано решение компаний возобновить работу в России.

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