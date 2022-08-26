Военный эксперт сообщил о срыве наступления украинских войск на Херсон

Фото: Минобороны РФ

Благодаря ударам по украинским аэродромам российские войска сорвали попытки наступления ВСУ на Херсон. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщил военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.

Уточняется, что неподалеку от территории, где планировалось наступление, были рассредоточены самолеты и группировки военных. По мнению Кнутова, работа разведки, а также удары по авиации и военным позволили сорвать попытку наступления.

— Сначала мы нанесли удар по плацдарму через Ингулец, когда было уничтожено до полка. Плацдарм они еще удерживают, но потери у них серьезные. Удар по аэродромам — это тоже превентивная мера, чтобы Украина даже не могла имитировать контрнаступление, — цитирует эксперта Lenta.ru.

Также стало известно о том, что Вооруженные силы России уничтожили свыше 80 украинских националистов, которые попытались форсировать реку Ингулец в Херсонской области. Кроме того, ВКС России ликвидировали до 50 процентов личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ в районе Артемовска.