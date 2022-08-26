Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Польше испугались нового раздела территории из-за союза с Украиной

Александр Афонин
В мире
В Польше испугались нового раздела территории из-за союза с Украиной
Фото: depositphotos

Если Польша заключит союз с Украиной и выйдет из состава Евросоюза, то Германия сможет поднять вопрос о присвоении своих бывших земель. Об этом сообщило польское издание Konserwatyzm в пятницу, 26 августа.

— Одна подпись под документом о союзе с Украиной, один шаг в сторону британско-польско-украинского альянса — и они отнимут у Польши все, что мы завоевали в 1945 году, или больше, — говорится в сообщении.

Автор материала добавил, что на данный момент экономика Польши уже входит в сферу влияния Германии. Однако, пока республика числится в Евросоюзе, Берлин не может предпринять значимых шагов.

Союз с Украиной позволит развязать руки Германии, уверен журналист. По его словам, после потери части территорий оставшиеся регионы со временем подвергнутся украинизации, передает РИА Новости.

Президент Польши Анджей Дуда провел в Киеве переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», о чем могли договориться два политических лидера.

Украина Польша Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте