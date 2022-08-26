В Польше испугались нового раздела территории из-за союза с Украиной

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Если Польша заключит союз с Украиной и выйдет из состава Евросоюза, то Германия сможет поднять вопрос о присвоении своих бывших земель. Об этом сообщило польское издание Konserwatyzm в пятницу, 26 августа.

— Одна подпись под документом о союзе с Украиной, один шаг в сторону британско-польско-украинского альянса — и они отнимут у Польши все, что мы завоевали в 1945 году, или больше, — говорится в сообщении.

Автор материала добавил, что на данный момент экономика Польши уже входит в сферу влияния Германии. Однако, пока республика числится в Евросоюзе, Берлин не может предпринять значимых шагов.

Союз с Украиной позволит развязать руки Германии, уверен журналист. По его словам, после потери части территорий оставшиеся регионы со временем подвергнутся украинизации, передает РИА Новости.

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