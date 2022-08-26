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Драка посетителей и артистов гей-клуба в центре Москвы попала на видео

Степан Жирнов
Происшествия
Драка посетителей и артистов гей-клуба в центре Москвы попала на видео
Фото: Telegram / ren.tv
Россия, Москва, Нижний Сусальный переулок, 7с8 Карта всех событий

Возле гей-клуба на станции «Курская» группа гомосексуалистов подралась с трансвеститами. Об этом стало известно в пятницу, 26 августа.

Инцидент произошел в центре столицы — в Нижнем Сусальном переулке в Басманном районе.

На кадрах видно, что четыре человека, одетые в женские платья, противостоят группе агрессивно настроенных молодых людей. Охрана клуба и свидетели драки вмешиваться в разборки не стали.

Информации по пострадавшим не поступало.

По данным Lenta.ru, участники потасовки были пьяны.

Другое видео с побоями привлекло внимание полиции в четверг, 25 августа. Группа подростков избила сверстника в городском округе Шаховская и сняла это на видео.

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